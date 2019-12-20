«أرينا رابطة المحترفين» في العين اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مركز الجيمي مول بالعين فعاليات «أرينا رابطة المحترفين الإماراتية» اليوم وغداً، وسيكون الزوار على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية التي توفرها الرابطة للجماهير من مختلف الأعمار والجنسيات.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية بدأت جولة «أرينا رابطة المحترفين» في «يا سلام» ضمن فعاليات فورمولا 1، وتواصلت من خلال المشاركة في الأنشطة المصاحبة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات من خلال توفير منطقتين للجماهير في موقعين مختلفين في محيط استاد مدينة زايد الرياضية، وكان للجماهير فرصة للقاء ألفارو نيجريدو لاعب نادي النصر الذي حرص على المشاركة في هذه الفعالية.

وشهد ياس مول في العاصمة أبوظبي الإطلاق الرسمي لمبادرة «أرينا رابطة المحترفين» في الخامس من ديسمبر الجاري، ثم تواصلت جولة الأرينا لتصل إلى جزيرة الحديريات ضمن فعاليات «مغامرة الحديريات» يومي 13 و14 ديسمبر الجاري.