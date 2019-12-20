مقاس كوتينيو وراء ارتـدائــه قميــصاً مقلداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف موقع البوندسليجا الرسمي عن سبب ارتداء النجم البرازيلي فيليب كوتينيو المعار لدى بايرن ميونيخ من برشلونة قميصاً مقلداً على خلاف زملائه في المباريات وكتب: مقاسه صغير جداً والبايرن بعث رسالة لمصنع أديداس لخياطة قميص على قياسه يلعب به في القسم الثاني من الموسم.

وفي سياق متصل، أصبح الهولندي جوشوا زيرزكي (18 عاماً) أصغر لاعب يسجل في البوندسليجا هذا الموسم في مباراته الأولى بفوز البايرن على مضيفه فرايبورغ 3-1 في الوقت بدل الضائع بعد دخوله بديلاً. وتساوى بوروسيا مونشنغلادباخ في الصدارة مع لايبزيغ بفوز على ضيفه بادربورن 2- صفر وهي أفضل بداية لمونشنغلادباخ منذ 42 عاماً، ب11 انتصاراً في 16 مرحلة.