طيران الإمارات تستضيف نجمي لوس أنجلوس دودجرز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت طيران الإمارات، التي ترعى فريق «لوس أنجلوس دودجرز» للبيسبول، نجمي الفريق واللعبة ماكس مونسي وأوستن بارنز في دبي. وأتيحت الفرصة أمام عشاق اللعبة الصغار لمقابلة اللاعبين، اللذين زارا المدرسة الأمريكية بدبي ودبي ليتل ليج بارك.

وكانت طيران الإمارات ونادي لوس أنجلوس دودجرز أبرما شراكة منذ عام 2016، وتعزز زيارة النجمين مونسي وبارنز التزام الناقلة تجاه دعم المجتمع المحلي وتطوير لعبة البيسبول في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وزار لاعبا لوس أنجلوس دودجرز المدرسة الأمريكية بدبي. وأتيحت الفرصة أمام عشاق اللعبة الصغار لطرح الأسئلة والحصول على توقيع اللاعبين وتلقي إرشادات حول اللعبة منهما.

وزار اللاعبان أيضاً ستاد السيفنز وشاركا مع موظفي طيران الإمارات في مباراة ودية مع فريق طيران الإمارات للكريكيت «فلاي إيميريتس». وناقش اللاعبون في أجواء من المرح أوجه التشابه والاختلاف بين لعبتي الكريكيت والبيسبول.

واختتم مونسي وبارنز جولتهما في دبي بزيارة ليتل ليج بارك، حيث قضيا صباحاً متميزاً مع الصغار أطلعا خلاله هواة البيسبول الواعدين على التقنيات الأساسية ليصبحوا لاعبين محترفين. واستمتع الأطفال والعائلات من جميع الأعمار بالمشاركة في هذا النشاط وخوض مباريات ودية مع اللاعبين والحصول على توقيعهما.