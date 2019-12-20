الظفـرة يُلحـق الخسـارة الثانيـة بـ «الزعيـم» ويفـوز عليـه 2-1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام

حقق الظفرة فوزاً مستحقاً وتاريخياً على مضيفه العين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس، وكان من الممكن أن ترتفع النتيجة إلى أكثر من هدفين لولا براعة خالد عيسى، وسوء الطالع في بعض الكرات، ليبتعد «الزعيم» عن الصدارة ويبقى عند نقاطه الـ18، فيما رفع الظفرة رصيده إلى 14 نقطة.

وهذه هي الخسارة الأولى للزعيم على أرضه والثانية في دوري الخليج العربي، كما أنه الفوز الأول للظفرة في ملعب استاد هزاع بن زايد. وشهدت المباراة حالات كثيرة كان نجمها «الفار».

وكانت المباراة دون المستوى في شوطها الأول، وارتفع الأداء في الشوط الثاني وكانت البداية مملة وأشبه بتقسيمة في التدريب غابت فيها الخطورة على المرميين، وفي الدقيقة 17 تعرض لاعب الظفرة راشد مهير لإصابة وغادر على إثرها الملعب ونزل مكانه خالد الدرمكي، وبعدها بثلاث دقائق تعرض لاعب العين أحمد برمان لإصابة أيضاً وغادر الملعب ونزل مكانه محمد جمال في أول ظهور له مع الزعيم في دوري الخليج العربي، وسجل الظفرة الهدف الأول عن طريق البرازيلي ديجو من ركلة جزاء (26)، وفي الدقيقة 37 سدد الياباني شيوتاني كرة قوية صدها حارس الظفرة خالد السناني ببراعة، منقذاً مرماه من هدف التعادل. وبعدها بدقيقة احتسب الحكم ضربة جزاء للعين بعد عرقلة كايو، إلا أن الحكم عاد وألغاها بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط بتقدم الظفرة بهدف وحيد.

ومع بداية الحصة الثانية نجح العين في الحصول على ركلة جزاء بعد أن لمست الكرة يد عبد الرحمن يوسف، وسجل منها كايو هدف التعادل، وفي الدقيقة 56 أحرز لاعب الظفرة عبد الرحمن يوسف هدفاً برأسه تم إلغاؤه بداعي التسلل، وقبل أن تمر الساعة بدقيقة نجح لاعب الظفرة جواو بيدرو في إضافة الهدف الثاني لفريقه، مستغلاً سوء التفاهم في الدفاع العيناوي بين شيوتاني ومحمد فايز، وقبل إطلاق الصافرة بدقيقتين أحرز محمد عبد الرحمن «عجب» هدف التعادل للزعيم إلا أن الحكم ألغاه بحجة أن الكرة لمست يده قبل التسديد، وهو ما أدى إلى احتجاج كبير من لاعبي وجماهير العين لتنتهي المباراة لصالح الظفرة بنتيجة 2-1.

غياب مفاجئ لمزيان ولابا

تعرض مهاجم العين لابا كودوجو وهداف دوري الخليج العربي إلى وعكة صحية «نزلة برد» حرمته من التواجد مع فريقه في المباراة، كما تعرض الجزائري عبد الرحمن مزيان إلى إصابة في المران الأخير الذي سبق لقاء الظفرة، وتأثر الفريق بغيابهما وسقط في ملعبه بالخسارة الثانية في دورينا والأولى على أرضه.