«قيادة حرس الرئاسة» تحصد درع التفوق الرياضي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية بالقوات المسلحة، الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في ختام الأنشطة الرياضية والمسابقات التي نظمتها القوات المسلحة على مدار العام التدريبي 2019.

ونالت قيادة حرس الرئاسة درع التفوق العام للعام 2019 وفازت قيادة القوات البرية بالمركز الثاني، في حين حصلت قيادة الإمداد المشترك على المركز الثالث بجانب تكريم فرق القوات المسلحة الرياضية التي حققت إنجازات قارية وإقليمية ومحلية.

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