شباب الأهلي يبحث عن التعويض على حساب خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:علي نجم

يسدل الستار على مباريات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي اليوم، بإقامة 3 مواجهات تبرز فيها موقعة الوصل مع الجزيرة في زعبيل، بينما سيتحول شباب الأهلي إلى الإمارة الباسمة ليحل ضيفاً على خورفكان الأخير، ويواجه اتحاد كلباء ضيفه الوحدة من أجل تحسين المراكز.

وكانت المرحلة قد افتتحت يوم أمس ب 4 مباريات، حيث التقى العين مع الظفرة، وواجه الفجيرة ضيفه بني ياس، في الوقت الذي استقبل الشارقة ضيفه عجمان، وحل النصر ضيفاً على حتا.

خورفكان * شباب الأهلي

يحل شباب الأهلي الوصيف (20 نقطة) ضيفاً على خورفكان الأخير (4 نقاط) في مباراة يريد من خلالها «الفرسان» تعويض التعادل «المر» أمام الوصل في المرحلة السابقة، والعودة للعزف على وتر الانتصارات من جديد.

ويدرك الفريق «الأحمر» أن الصراع على القمة يترتب عليه عدم نزف المزيد من النقاط، خاصة مع تقدم الشارقة الثابت نحو المنصة، وبروز العين والجزيرة في الجولات الأخيرة.

ويأمل المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا أن يُظهر لاعبوه أداء أكثر فعالية أمام المنافس المهدد، واستغلال الفرص حتى يضمن الفريق نيل العلامة الكاملة، بعدما خسر أول نقطتين على أرضه هذا الموسم.

وقد يعمد المدرب الأرجنتيني إلى إدخال بعض التعديلات على الفريق هجومياً، من أجل تفعيل الشق التهديفي، مع إمكانية مشاركة الثنائي السويسري مارياني والأرجنتيني كارتابيا في التشكيل الأساسي.

وعاد خورفكان من ملعب آل نهيان بالتعادل الثمين، ليحصد نقطة رابعة، ليحصد جرعة من الثقة وإن كان لا يزال يبحث عن الفوز الأول الذي يأمل أن يتحقق اليوم رغم صعوبة الاختبار، أمام الوصيف. ويحتاج المدرب غوران إلى ترتيب أوراق الفريق الدفاعية، حتى ينجح في الحد من قوة الضيوف، مع أمل في بروز الرباعي الأجنبي بأداء أكثر فعالية.

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الوصل * الجزيرة

يخوض الجزيرة صاحب المركز الرابع (17 نقطة) لقاء صعباً ومعقداً، حين يحل ضيفاً على الوصل السادس (12 نقطة) بزعبيل في الثامنة والنصف مساء اليوم.

ويأمل المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر أن ينجح لاعبوه في تقديم أداء أكثر تميزاً وفعالية من المستوى الذي بدا عليه الفريق في المرحلة السابقة أمام الفجيرة.

ويدرك فخر العاصمة أنه بأمسِّ الحاجة إلى تفعيل الشق الهجومي، واستغلال قدرات اللاعبين بتواجد الرباعي المكون من البرازيلي كينو وخلفان مبارك وعمر عبدالرحمن والهداف علي مبخوت، وإن كان عداد هداف «خليجي 24» لا يزال يعمل ببطء بعدما اكتفى بتسجيل هدفين حتى الآن.

أما الوصل الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم في الجولات الخمس الأخيرة، التي حصد خلالها 3 انتصارات على حساب الظفرة وحتا والفجيرة وتعادلين أمام الوحدة وشباب الأهلي خارج زعبيل، فيأمل أن يمضي قدماً على سكة النتائج الإيجابية، رغم الغيابات التي يعانيها مع إيقاف خميس إسماعيل وإصابة البرازيلي جالفاو الذي سيكون ابتعاده عن التشكيل الأساسي ضربة موجعة للفريق الأصفر، إلى جانب استمرار غياب البرازيلي ويلتون سواريز ولاعب الارتكاز الدولي علي سالمين.

كلباء * الوحدة

يتحول فريق الوحدة الثامن (11 نقطة) إلى كلباء، ليحل ضيفاً على اتحاد كلباء العاشر (10 نقاط) في مباراة يريد من خلالها العنابي استرداد طعم السعادة التي فقدها في الجولات الأخيرة. وفشل العنابي في تحقيق أي انتصار في المباريات الثلاث الأخيرة، بعدما وقع في فخ التعادل أمام الوصل وخورفكان، كما مني بخسارة ثقيلة أمام شباب الأهلي برباعية، ليجد نفسه في موقف لا يليق بمكانة النادي.

وينتظر عشاق الفريق ردة فعل إيجابية من اللاعبين، وأداء أكثر تميزاً، رغم الغيابات التي يعانيها بعدما انضم الإسباني كارليتوس إلى قائمة الغيابات ليغيب عن قائمة مباراة اليوم، مع استمرار غياب حمدان الكمالي وإسماعيل مطر.

أما كلباء الذي نجح في تحسين موقعه في الجدول، ووصل إلى موقف شبه آمن في الجدول مبدئياً، فسيتطلع جاهداً إلى ضمان إبعاد شبح الخسارة عنه، لاسيما أن الحصول على نقطة من أمام منافس بقيمة الوحدة سيكون أفضل جرعة للفريق في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.

وسيستعيد الاتحاديون اليوم خدمات المدافع البرازيلي هنريكي الذي غاب عن مباراة الظفرة بداعي الإيقاف.

وتعتبر المباراة أقرب إلى سباق بين الثنائي الهجومي تهديفياً، مع تواجد الأرجنتيني تيجالي (8 أهداف) في تشكيلة العنابي، والعملاق التوغوليمالابا مع النمور (6 أهداف).