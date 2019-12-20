«أوميجا دبي ديزرت كلاسيك» تجمع أساطير «كـأس رايـدر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجتمع عدد من أبرز أساطير كأس رايدر الشهير للمشاركة والتنافس على لقب بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، بالفترة من 23 إلى 26 يناير المقبل، يتقدمهم الإيرلندي بادريج هارينجتون قائد الفريق الأوروبي والدنماركي توماس بورن القائد السابق والإسباني ميجيل أنخيل خمينيز الذي ساهم بحصد اللقب مرتين خلال مسيرته.

وسيتواجد الثلاثي المعروف في المنافسات التي تشهد مشاركة نخبة من أقوى وأبرز نجوم رياضة الجولف، مع عودة الأمريكي بريسون ديشامبو للدفاع عن اللقب الذي حققه العام الماضي محققاً رقماً قياسياً في عدد الضربات، وتواجُد لاعبين سبق لهم الفوز بكأس «الدلة» الشهير، منهم الإسباني رافا كابريرا بيلو والصيني هاتونج لي والإسباني سيرجيو جارسيا والسويدي هنريك ستينسون والإنجليزي داني ويليت، صحبة عدد من أكبر الأسماء على الساحة العالمية بالوقت الحالي منهم تومي فليتوود، مات فيتزباتريك، تيريل هاتون، إيان بولتر، مات والاس ولي ويستوود وجميعهم من إنجلترا.

وتعتبر كأس رايدر، أكبر بطولة للجولف في العالم تجمع بين أفضل لاعبي أوروبا وأمريكا، وهو ما يعزز من قيمة هؤلاء اللاعبين المشاركين من أساطير كأس رايدر، للمشاركة في أقدم وأكثر بطولة استمرارية في المنطقة، بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، التي تحتفل بمرور أكثر من ثلاثة عقود على انطلاقتها في عام 1989.

وما يزيد من قيمة الحدث، اختيار مجلة «جولف ديجست» الشهيرة المتخصصة في رياضة الجولف، ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، كأفضل ملعب في منطقة الشرق الأوسط لهذا العام، وهو الذي سيقدم خدمات رفيعة المستوى وباقات تجربة وعيش أجواء الحدث، إلى جانب إقامة «قرية البطولة» التي ستقدم فعاليات مصاحبة تناسب جميع أفراد الأسرة. وستكون هذه المشاركة الثامنة لهارينجتون في بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك في العام المقبل، وإلى جانب حضوره إلى الإمارات باحثاً على لقبه ال16 في الجولة الأوروبية، فإنه سيكون أمام أسبوع حافل لمراقبة وانتقاء اللاعبين ال12 للمشاركة في كأس رايدر الذي يقام مطلع شهر سبتمبر المقبل.

ولا يعتبر خمينيز غريباً على البطولة، وهو الذي يشارك للمرة 26 خلال مسيرته، وتوج باللقب قبل تسع سنوات على حساب ويستوود في الحفرة الإضافية.