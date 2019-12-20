النصر يعود بالنقاط كاملة من حتا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد النصر بالنقاط كاملة من ملعب حتا عندما تفوق على مضيفه حتا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد حمدان بن راشد، أمس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي. وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 17 نقطة، وتوقف رصيد الإعصار عند 8 نقاط،

وتقدم النصر في الدقيقة 38 عن طريق محمود خميس، وتعادل كرستيان لوبيز في الدقيقة 54 من ضربة جزاء، وتقدم النصر مجدداً في الدقيقة 76 عبر كلايتون سانتوس بطريق الخطأ في مرماه. وضغط حتا في الدقائق الأولى من المباراة.

ولعب مدافع الإعصار كلايتون سانتوس رأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 13. وسنحت فرصة خطرة لحتا في الدقيقة 17 عبر القائد ماهر جاسم، لكن الحارس إبراهيم عيسى تصدى لها.

ورد النصر بمحاولة من حبيب الفردان في الدقيقة 34، ومرت تسديدة مهاجم النصر قريبة من القائم، ونجح العميد في التقدم في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من ضربة ثابتة نفذها الظهير الأيسر محمود خميس بطريقة رائعة.

وكاد العميد يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 49 عبر أنطونيو دي كارفاليو الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم، ونجح حتا في إدراك التعادل في الدقيقة 54 عبر ضربة جزاء سددها كرستيان لوبيز، لكن العميد نجح في خطف هدف الفوز في الدقيقة 76 عبر كلايتون مدافع حتا بالخطأ في مرماه، وسدد أنطونيو دي كارفاليو ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع كلايتون، ثم بالقائم وسكنت الشباك لتنتهي المباراة بفوز النصر على حتا بنتيجة 2-1.