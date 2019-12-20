عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في بطولة جمال الخيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

انطلقت، عصر أمس، فعاليات النسخة الخامسة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، في المنطقة المقابلة لقلعة الفجيرة التاريخية، والتي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وبإشراف وتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية، وحفلت أشواط اليوم الأول التي خصصت للمهرات عمر سنة وعمر سنتين، بمنافسات مثيرة وشيقة. وشهد فعاليات الافتتاح وتوج الخيول الفائزة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، كما شهد الفعاليات عدد من المسؤولين وملاك ومربي الخيول بالإضافة إلى جمهور كبير من عشاق الخيول العربية الأصيلة.

ويشارك في البطولة التي تختتم يوم غد السبت نحو 300 جواد من أنقى سلالات الخيول العربية الأصيلة.