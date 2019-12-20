الفجيرة يعبر بني ياس ويبتعد خطوة عن القاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

استرد الفجيرة لغة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الست الماضية، بالفوز المثير الذي انتزعه من ضيفه بني ياس، بهدف وحيد حمل توقيع المدافع عبدالله حسن، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الفجيرة، في افتتاح مواجهات الأسبوع العاشر لدوري الخليج العربي، وبهذا الفوز الذي يعد الثالث للذئاب في المسابقة يرفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط، ويبتعد خطوة عن منطقة القاع، فيما احتفظ بني ياس بنقاطه ال11 السابقة.

لم يمهل الفجيرة ضيفه بني ياس أكثر من 6 دقائق، قبل أن يدك شباك الحارس فهد الظنحاني بهدف مبكر عن طريق المدافع عبدالله حسن من كرة عرضية حولها بسهولة داخل الشباك السماوية، الهدف كان له مفعوله في زيادة إيقاع المباراة، خاصة من جانب بني ياس الذي كثف من تحركاته الهجومية بحثاً عن التعادل والعودة للمباراة، إلا أن التسرع وعدم التركيز في التمرير والتصويب بجانب التغطية الدفاعية الجيدة التي مارسها أصحاب الأرض أهدر على الفريق السماوي العديد من الكرات، أخطرها كرة الإسباني بيدرو كوندي التي مرت جوار القائم الأيمن، وتسديدة سلطان الشامسي التي ضلت طريقها للشباك، قبل أن تعلن صافرة الحكم أحمد عيسى عن نهاية الشوط الأول بتقدم الفجيرة بهدف.

بدأ بني ياس الشوط الثاني بهجوم ضاغط ساعده اكتفاء الفجيرة بالتنظيم الدفاعي، والانكماش غير المبرر في المنطقة الخلفية، مع الاعتماد على الارتداد المعاكس، وكاد عبره الفلسطيني معتصم ياسين أن يضيف الهدف الثاني للذئاب، لولا براعة الحارس فهد الظنحاني، في المقابل رغم الاستحواذ السماوي للكرة لكنه افتقد في الكثير من الأحيان للفاعلية الهجومية، واستسلام لاعبيه للرقابة الدفاعية قبل أن يظهر الإسباني كوندي ويحرز هدف التعادل عند الدقيقة 82 لكن سرعان ما تدخل «الفار» للمرة الثانية، وألغى الهدف والفرحة السماوية بحجة تسلل اللاعب الجنوب إفريقي أياندا باتوسي لينتهي اللقاء بفوز الفجيرة بهدف نظيف.