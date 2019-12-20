نجاح كبير لدورة حكام الطريق للدراجات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم الاتحاد العربي للدراجات دورة حكام الطريق، ضمن النخبة الأولى التي نظمها الاتحاد العربي للدراجات في الشارقة، خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر/‏كانون الأول، بمشاركة 20 حكماً وطنياً يمثلون اتحادات الإمارات، مصر، فلسطين، سوريا، الأردن، المغرب والجزائر، حيث أدار المحاضرات البلجيكي فيليب ماريان المنتدب من قبل الاتحاد الدولي للدراجات.

ويأتي تنظيم الدورة في إطار تنفيذ الخطة الهادفة لتطوير حكام الدراجات العرب، وتأهيلهم للحصول على الشهادة الدولية بعد اجتيازهم لهذه الدورة.

وقام الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والدكتور محمود وجيه عزام النائب الأول لرئيس الاتحاديين الدولي والعربي رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي للدراجات، وجمال الفاعوري رئيس الاتحاد الأردني للدراجات عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي، والمستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد، وسالم أحمد الشحي المدير المالي بالاتحاد، بتكريم حكام الدراجات المشاركين، وتوزيع شهادات المشاركة، كما تم تسليم محاضر الدورة درع الاتحاد العربي للدراجات، وشهادة شكر وتقدير.