كايزر: الأفضلية البدنية لصالح الجزيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أوضح الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن فريقه في الجولة السابقة حقق الانتصار على الفجيرة ولكن المستوى لم يكن بالشكل المطلوب، وقال: طموحنا لن يتغير بسبب أننا لم نؤد في المباراة الماضية بشكل جيد، ومن الجيد أننا حصلنا على أفضلية بدنية على فريق الوصل حيث لعبنا قبلهم بيوم وهذا مهم بسبب الإرهاق البدني لضغط المباريات، وعلى سبيل المثال لعب خلفان مبارك 6 مباريات خلال 20 يوماً.

وتوقع الهولندي أن تكون مباراة الليلة صعبة على ملعب زعبيل، مبيناً ان الوصل فريق أظهر مستويات جيدة في مبارياته الأخيرة ويلعب بخطوط متقاربة في خط الهجوم، وأشار كايزر إلى استمرار غياب الثنائي مراد باتنا وسلطان الغافري للإصابة.