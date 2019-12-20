شكرا لقرائتكم خبر عن رجيكامب: جاهزون للمواجهة رغم النقص والغيابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أكد الروماني لورينت رجيكامب المدير الفني لفريق الوصل أن مواجهة اليوم مع الجزيرة في الدوري صعبة كون المنافس من فرق المقدمة التي تتنافس على اللقب.
وقال: رغم صعوبة المباراة نحن حريصون على تحقيق أفضل نتيجة كونها تقام على ملعبنا وبين جماهيرنا التي ترغب في تحقيق العديد من النتائج الجيدة في المسابقة.
وأضاف: الخروج بنقطة أمام شباب الأهلي خلال المواجهة الأخيرة بالتعادل هدفاً لهدف رغم أن الفريق كان يلعب ب 10 لاعبين فقط حفز لاعبينا اكثر وزاد من إصرارهم ورفع معنوياتهم لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال المواجهات المقبلة والتقدم خطوة خطوة صوب المقدمة.
ومضى: فريقنا يخوض المباراة وسط غيابات عديدة لأبرز اللاعبين مثل لوكاس غلفاو وولتون سواريز وعلي سالمين للإصابة، أتمنى أن يعوض البدلاء هذا النقص وثقتي كبيرة في جميع اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر رجيكامب: جاهزون للمواجهة رغم النقص والغيابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.