رجيكامب: جاهزون للمواجهة رغم النقص والغيابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

أكد الروماني لورينت رجيكامب المدير الفني لفريق الوصل أن مواجهة اليوم مع الجزيرة في الدوري صعبة كون المنافس من فرق المقدمة التي تتنافس على اللقب.

وقال: رغم صعوبة المباراة نحن حريصون على تحقيق أفضل نتيجة كونها تقام على ملعبنا وبين جماهيرنا التي ترغب في تحقيق العديد من النتائج الجيدة في المسابقة.

وأضاف: الخروج بنقطة أمام شباب الأهلي خلال المواجهة الأخيرة بالتعادل هدفاً لهدف رغم أن الفريق كان يلعب ب 10 لاعبين فقط حفز لاعبينا اكثر وزاد من إصرارهم ورفع معنوياتهم لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال المواجهات المقبلة والتقدم خطوة خطوة صوب المقدمة.

ومضى: فريقنا يخوض المباراة وسط غيابات عديدة لأبرز اللاعبين مثل لوكاس غلفاو وولتون سواريز وعلي سالمين للإصابة، أتمنى أن يعوض البدلاء هذا النقص وثقتي كبيرة في جميع اللاعبين.