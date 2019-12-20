«ترايثلون الإمارات» يشكل منتخبي الشابات والسيدات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون عدداً من القرارات المهمة تمهيداً لتعزيز النقلة النوعية الحالية للترايثلون على المستويين المحلي والدولي، وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد في نادي رجال الأعمال في مركز دبي المالي برئاسة خالد عبدالكريم الفهيم وعضوية كل من أحمد الحاج وعبدالملك جاني وأسماء يوسف الجناحي وأحمد الشامسي والمقرر الحسن عقيلي.

وتوجهت جمعية الإمارات للترايثلون بدعوة للأندية الرياضية في كافة إمارات الدولة لتضم رياضة الترايثلون بما يساهم في انتشار اللعبة وضمان توفير التدريب الاحترافي للاعبين، وتعهدت بتقديم الدعم الفني والتنظيمي والإعلامي المتاحة لديها وبما يساهم في إشهار الرياضة في الأندية، وجعلها منطلقاً لاحتواء اللاعبين وتدريبهم بالشكل الأمثل ويمهد لنواة مستقبلية للمنتخبات الوطنية ليكون لأبناء الدولة حضوراً بارزاً على منصات التتويج المحلية والعالمية.

وقرر المجتمعون الاستعانة بعدد من الكوادر التدريبية المؤهلة لتأهيل لاعبي المنتخب الوطني للبطولات الدولية المقبلة وضمن الخطة الاستراتيجية للنهوض باللعبة، كما تم اعتماد اللائحتين الفنية والتنظيمية المتعلقة بمكافأة اللاعبين من أصحاب الإنجازات.