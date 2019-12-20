النصر يعزز الصدارة والأهلي إلى المركز الثاني









اسماء السيد - حافظ النصر حامل اللقب على صدارته للدوري السعودي لكرة القدم بفوزه على العدالة 3-صفر الخميس في المرحلة الثانية عشرة التي شهدت تقدم الأهلي للمركز الثاني بفوزه فوزه الكبير على ضمك 5-1.

ورفع النصر رصيده إلى 26 نقطة، مقابل 23 نقطة للأهلي الذي يملك مباراة مؤجلة مع الهلال.

في المباراة الأولى سجل أهداف النصر المغربي نورالدين أمرابط (16) والبرازيلي جوليانو دي باولا (43) ومواطنه بيتروس ماثيوس (84).

واندفع حامل اللقب للهجوم منذ منذ البداية بحثا عن هدف مبكر وهو ما تحقق له بعد ربع ساعة، عندما مرر جوليانو الكرة لأمرابط الذي صوبها قوية على يسار الحارس علي المزيدي (16).

وكاد النصر أن يضاعف النتيجة بعد دقيقة واحدة، لكن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله أطاح بالكرة فوق العارضة رغم مواجهته للمرمى (18).

وأنقذ المزيدي مرماه من هدف محقق بعدما تصدى لكرة بيتروس قبل أن ترتطم بالعارضة وتأخذ طريقها للركنية (32)، قبل أن يواصل تألقه بتصديه لتسديدة أخرى لحمدالله (34).

وضاعف النصر تقدمه بعدما وضع حمدالله زميله جوليانو في مواجهة المرمى ليتابع الأخير الكرة بكل هدوء على يسار المزيدي (43).

وواصل النصر أفضليته في الشوط الثاني، لكن العدالة كاد أن يقلص الفارق إثر كرة رأسية لعبها كاروليس أندريا من مدغشقر، أمسكها الحارس الأسترالي براد جونز ببراعة (56).

وبعد محاولات عدة، نجح النصر في تعزيز تقدمه بهدف ثالث إثر كرة سددها بيتروس قوية في الزاوية الضيقة للحارس المزيدي (84).

وحرم القائم الأيسر النصر من هدفعبر لعبدالله مادو في الدقيقة الأخيرة.

وتراجع العدالة إلى المركز الرابع عشر برصيد ثماني نقاط.

وفي المباراة الثانية، قفز الأهلي لوصافة الترتيب بفوزه الكبير على ضمك.

سجل للأهلي دجانيني تفاريس من الرأس الأخضر (9 و58) وحسين المقهوي (13) والبرازيلي لوكاس ليما (45) وعلي الأسمري (90)، في حين جاء هدف ضمك عن طريق المغربي زكريا حدراف (36).

وتجمد رصيد ضمك عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

الى ذلك، تغلب التعاون على ضيفه الوحدة 2-1.

بادر التعاون الى التسجيل عبر البرازيلي نيلدو بيترولينا (9)، وأدرك بعدها الوحدة التعادل عن طريق الفرنسي المالي الأصل يوسف نياكاتي (37)، قبل ان يحسم التعاون الفوز بواسطة عبد المجيد السواط (85).

وتقدم التعاون للمركز الثالث برصيد 22 نقطة بينما تراجع الوحدة للمركز الرابع برصيد 21 نقطة.

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وأنزل الفيحاء خسارة ثقيلة بضيفه الاتحاد، بتغلبه عليه 4-1.

ويعود الفضل بفوز الفيحاء للتشيلي روني فرنانديز بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (3 و71 من ركلتي جزاء و90+1)، في حين جاء الهدف الرابع عن طريق الغاني صامويل أوسو (49).

وسجل البرازيلي روماريو دا سيلفا (24) هدف الاتحاد.

وصعد الفيحاء للمركز التاسع برصيد 16 نقطة، وبقي الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

وخطف أبها ثلاث نقاط ثمينة، بفوزه على الشباب بهدفين نظيفين سجلهما التونسي سعد بقير (45) والملغاشي فانيفا اندرياتسيما (90+7).

ورفع الفيحاء رصيده إلى 20 نقطة وضعته في المركز السادس، فيما بقي الشباب على رصيده السابق 15 نقطة وتراجع للمركز العاشر.

وشهدت المباراة طرد عبد الملك الخيبري (56) والبرازيلي سيبا جونيور (67) من الشباب الذي أضاع لاعبه الأرجنتيني كريستيان جوانكا ركلة جزاء في الدقيقة 16.

ملخص أهداف مباراة العدالة والنصر:

ملخص أهداف مباراة الأهلي وضمك:

ملخص أهداف مباراة الفيحاء والاتحاد:

ملخص أهداف مباراة الوحدة والتعاون:

ملخص أهداف مباراة أبها والشباب: