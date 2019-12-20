عجمان عقدة الشارقة وفوز طال انتظاره للظفرة على العين









اسماء السيد - ثبّت عجمان عقدته للشارقة وحرمه من الابتعاد في الصدارة بعدما أرغمه على التعادل 1-1 الخميس في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم، والتي شهدت فوزا للظفرة على مضيفه العين هو الأول على ملعب الأخير منذ 17 عاما.

في المباراة الأولى، فشل الشارقة في تحقيق الفوز على عجمان في آخر ثلاث لقاءات بينهما، بعدما كان الأخير فرض عليه التعادل أيضا في الموسم الماضي ذهابا (1-1) وإيابا (صفر-صفر).

ورفع الشارقة رصيده الى 24 نقطة، بفارق أربع نقاط عن شباب الاهلي الثاني الذي يحل ضيفا على خورفكان الأخير في ختام المرحلة الجمعة.

من جهته، صعد عجمان الى المركز الحادي عشر برصيد تسع نقاط.

ودخل عجمان مباراة الخميس وهو يعاني من سلسلة نتائجه السلبية، بعدما فشل في تحقيق الفوز في آخر ست مباريات (خمس هزائم وتعادل وحيد)، لكن الطريقة الدفاعية التي اعتمدها وتألق حارس مرماه علي الحوسني حرم الشارقة من تحقيق فوزه الثامن هذا الموسم.

وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 66 ليفتتح التسجيل عندما انفرد عمر جمعة وسدد كرة صدها الحوسني، ارتدت الى البرازيلي ايغور كورنادو الذي وضعها بسهولة في الشباك.

لكن عجمان الذي كان مهددا باحتلال المركز الثالث عشر قبل الأخير بحال خسارته، أدرك التعادل بعد عرضية من البرازيلي فاندر فييرا قابلها الغاني وليام اوسو برأسه في مرمى الشارقة (80).

وفي المباراة الثانية، تعرضت طموحات العين للمنافسة على اللقب لانتكاسة بخسارته أمام ضيفه الظفرة بهدفي البرازيليين دييغو جارديل (27 من ركلة جزاء) وجواو بيدرو (60)، مقابل هدف لمواطنهما كايو كانيدو (51 من ركلة جزاء).

وكانت الخسارة الثانية للعين هذا الموسم تاريخية، اذ انها الأولى أمام الظفرة في ملعبه منذ صعود الأخير الى الدرجة الأولى عام 2002.

وتوقف رصيد العين عند 18 نقطة وأصبح مهددا بخسارة مركزه الثالث لصالح الجزيرة الذي يحل ضيفا على الوصل الجمعة ايضا، في حين تقدم الظفرة للمركز السادس موقتا وله 14 نقطة.

واعتبر مدرب العين الكرواتي ايفان ليكو ان الخسارة قلصت من حظوظ فريقه في المنافسة على اللقب "بعدما وسع الشارقة الفارق (مع العين الى ست نقاط)، لكن كل شيء وراد في كرة القدم، وفي يناير (كانون الثاني) من الممكن ان نعود بقوة للمنافسة على اللقب من جديد".

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كما حقق الفجيرة فوزا تاريخيا ايضا على حساب ضيفه بني ياس عندما الحق به أول خسارة في تاريخ لقاءات الفريقين بهدف عبدالله حسن (6).

وصعد الفجيرة الى المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط، مقابل 11 لبني ياس الثامن.

واستعاد النصر لغة الفوز بعد خسارته الأخيرة أمام الشارقة بتخطيه مضيفه حتا بهدفين لمحمود خميس (38) والبرازيلي غوس كلايتون (76 بالخطأ في مرماه) مقابل هدف للاسباني كريستيان لوبيز (54 من ركلة جزاء).

ورفع النصر الخامس رصيده الى 17 نقطة، وتراجع حتا للمركز الثالث عشر وله ثماني نقاط.

ويلعب الجمعة أيضا الاتحاد كلباء مع الوحدة.

ملخص مباراة الشارقة وعجمان:

أهداف مباراة الظفرة والعين:

أهداف مباراة النصر وحتا: