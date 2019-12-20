إيفرتون يؤكد أن فيرغسون سيقود الفريق أمام أرسنال









اسماء السيد - أكد نادي إيفرتون الخميس أن المدرب الموقت الاسكتلندي دانكن فيرغسون سيقود الفريق في مباراته المقبلة ضد ارسنال ضمن المرحلة 18 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم السبت، في ظل الحديث عن "اتفاق مبدئي" لتولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهام منصب المدير الفني.

وقاد فيرغسون الفريق في آخر ثلاث مباريات بعد اقالة البرتغالي ماركو سيلفا في الخامس من كانون الاول/ديسمبر الحالي في أعقاب الخسارة القاسية 2-5 في "دربي" المدينة أمام غريمه ليفربول متصدر الترتيب.

ونجح الاسكتلندي بالفوز على ضيفه تشلسي 3-1 ثم تعادل مع مضيفه مانشستر يونايتد 1-1 في الدوري المحلي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح 2-4 امام ليستر سيتي في الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الأربعاء بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 2-2.

ويحتل الفريق المركز السادس عشر في الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن ساوثمبتون الثامن عشر القابع في منطقة بالهبوط.

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وقال النادي في بيان "سيبقى دانكن فيرغسون مدربا موقتا في مباراة ايفرتون في الدوري الانكليزي الممتاز أمام ضيفه ارسنال السبت".

وأفادت تقارير صحافية أن أنشيلوتي المقال من نابولي توصل إلى "اتفاق مبدئي" مع ايفرتون، وفي حالة حدوث ذلك في الأيام القليلة المقبلة، فإن مباراته الأولى ستكون يوم الـ"بوكسينغ داي" (اليوم الذي يتلي عيد الميلاد) ضد بيرنلي في 26 الحالي.

وأقيل أنشيلوتي (60 عاما) من تدريب فريق نابولي إثر النتائج المخيبة في الدوري المحلي، رغم بلوغه الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه العريض برباعية نظيفة على غنك البلجيكي في الجولة السادسة والاخيرة.

واذا ما تم تعيين انشيلوتي، سيتولى مدرب ميلان السابق مهام ناد انكليزي للمرة الثانية في مسيرته الحافلة بعد أن أشرف على تشلسي بين عامي 2009 و2011 حقق خلالهما الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في موسمه الاول مع النادي اللندني.