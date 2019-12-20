شاهد التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم

يلتقي فريق ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب المدير الفني للفريق مع نظيره فريق واتفورد ظهر اليوم في لقاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي من المقرر اقامتها على ملعب الأنفيلد.

وقد جاء التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام واتفورد كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: فان دايك، جوميز، أرنولد، روبرتسون.

في خط الوسط: شاكيري، كيتا، فينالدوم.

في خط الهجوم: محمد صلاح، شاكيري، أوريجي.

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أما بالنسبة للتشكيل المتوقع لـفريق واتفورد فقد جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: فوستر.

في خط الدفاع: كاباسيلي، فيمينيا، ماسينا، كاثكارت.

في خط الوسط: كابو، دوكوري،روبرتو بيريرا.

في خط الهجوم: تروي دييني، ديولوفيو، إسمايلا سار.