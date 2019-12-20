ريبيرى يجرى اليوم جراحة فى الكاحل بألمانيا وتوقعات بغيابه شهرين عن فيورنتينا الإيطالي

كشف فيورنتينا الإيطالي عن أن الفرنسي فرانك ريبيرى نجم الفريق يستعد اليوم لإجراء عملية جراحية في الكاحل بعد إصابته أمام فريق ليتشى بالدوري الإيطالي فى 30 نوفمبر الماضي .

حيث ان الفحص الطبي الذي خضع له ريبري أوضح انه يعاني من إصابة شديدة في كاحله ويحتاج إلى أجراء عملية جراحية لتحقيق الاستقرار بصحته، حيث انه تعرض لالتواء سيئ للغاية مع إصابة في الرباط، ولذا تم انتقال اللاعب إلى ألمانيا برفقة طبيب النادي وأخصائي العلاج الطبيعي لإجراء العملية الجراحية في كاحله الأيمن، كما أوضح البيان انه سيقدم كافة المعلومات عن حالة ريبيري والإطار الزمني لعودته مجددا بمجرد الانتهاء من العملية.

وفي ذات السياق كشفت وكالة الأنباء الإيطالية أن فترة غياب نجم بايرن ميونخ السابق الفرنسي فرانك ريبيرى ستستمر لمدة شهرين على الأقل، لتعافيه الكامل من الإصابة.