تعرف على تشكيل برشلونة ضد الريال..ميسي يقود البارسا

بات عشاق الساحرة المستديرة بانتظار مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة والريال، حيث كشف كلا من إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة وزين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي لكلا الفريقين والذى سيخوض بها مباراة الليلة في التاسعة مساء، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

شتيجين – سيميدو – بيكيه – سواريز – لينجليت – بوسكيتس – البا – روبيرتو – ميسي – دي يونج – جريزمان

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كما جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

كورتوا – كروس – فاران – ايسكو – كارفخال – راموس – ميندي – فالفيردي – كاسيميرو – بنزيما – بيل