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تعرف على تشكيل برشلونة ضد الريال..ميسي يقود البارسا

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بات عشاق الساحرة المستديرة بانتظار مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين والريال، حيث كشف كلا من إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة وزين الدين زيدان المدير الفني لفريق ، عن التشكيل الرسمي لكلا الفريقين والذى سيخوض بها مباراة الليلة في التاسعة مساء، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من عمر مسابقة “الليجا”.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

شتيجين – سيميدو – بيكيه – سواريز – لينجليت – بوسكيتس – البا – روبيرتو – – دي يونج – جريزمان

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كما جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

كورتوا – كروس – فاران – ايسكو – كارفخال – راموس – ميندي – فالفيردي – كاسيميرو – بنزيما – بيل

 

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