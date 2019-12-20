رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري كورة لايف beIN HD بث مباشر ليفربول يلا شوت الاسطورة live hd7 liverpool match اليوم

رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري كورة لايف بث مباشر ليفربول يلا شوت الاسطورة live hd7 liverpool match اليوم بدون تقطيع، أكد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على أهمية بطولة كأس العالم للأندية بالنسبة له، مؤكداً أنه لم يقطع آلاف الأميال في طريقه نحو العاصمة القطرية الدوحة، إلا من أجل المنافسة على اللقب، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: “اعتدنا التعامل مع المواقف الصعبة، وهدفنا هو الفوز بكأس العالم للأندية للمرة الأولى.

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بث مباشر مبارة ليفربول اليوم كورة اون لاين، يلا شوت ليفربول بدون تقطيع ستريم لايف يلا شوت الجديد كورة حصري، واستكمل كلوب حديثه قائلا: “لا مجال للتوقعات الآن، سنحاول بكل قوة الفوز في مباراة الغد أمام مونتيري المكسيكي في نصف النهائي، وبعد ذلك سيكون لكل وقت كلامه المناسب” وذلك ردا على سؤال بشأن أيهما يفضل في النهائي الهلال السعودي أو فلامنجو البرازيلي، حيث سيواجه الفائز من مباراة اليوم فلامينجو في النهائي.

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