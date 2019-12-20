رودريجيز يشارك ريال مدريد التدريبات قبل لقاء فالنسيا في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره فالنسيا ضمن منافسات الجولة 17 من الدورى الإسبانى على ملعب ميستايا، حيث يواصل تدريباته فى مدينة فالديباس الرياضية بالعاصمة، وقد شهدت التدريبات علي عودة جيمس رودريجيز للمشاركة عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها فى الركبة، والتي لم يستطع منها المشاركة منذ مباراة مايوركا فى الجولة التاسعة يوم 19 أكتوبر.

بينما غاب كل من وإدين هازارد ماركو أسينسيو، ومارسيلو، ولوكاس فاسكيز عن التدريبات للإصابة، ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع فالنسيا يوم الأحد المقبل على ملعب ميستايا.

الجدير بالذكر أن الملكى يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق برشلونة المتصدر، بينما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 26 نقطة.