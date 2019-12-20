بث مباشر ليفربول ومونتيري يلا شوت Yalla Shoot كورة لايف رابط مشاهدة مباراة ليفربول Live كاس العالم للأندية بدون تقطيع

بث مباشر ليفربول ومونتيري Kora live Liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول كورة اون لاين Yalla shoot الاسطورة ليفربول مباشر كورة ستار، يبدأ ليفربول اليوم رحلته القصيرة نحو التتويج بلقب كأس العالم للأندية، عندما يجتمع مع مونتيري المكسيكي مساء االليلة في نصف النهائي من البطولة التي تقام في دولة قطر، حيث سبق للريدز أن شاركوا في هذه البطولة مرة وحيدة، ونجحوا في الوصول للفاينال، ولكنهم خسروا أمام ساو باولو البرازيلي بهدف نظيف، وسيكون ليفربول هو أول فريق إنجليزي يشارك في البطولة، منذ العام 2012، عندما شارك تشيلسي آنذاك.

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مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر يلا شوت كورة اون لاين Kora Plus كاس العالم للاندية يلا شوت ليفربول بث مباشر اليوم، ولن ترضى جماهير ليفربول بأحد المراكز سوى التتويج بالميدالية الذهبية، لاسيما بعد أن ضحى الفريق ببطولة الكأس الانجليزية التي تعارضت مواعيدها مع سفر الفريق لقطر، التي شارك في دور الثمانية من منافساتها بصفوف الفريق الرديف مساء الثلاثاء، ليخسر أمام أستون فيلا بخماسية نظيفة، ويفقد المنافسة على بطولة من أجل بطولة قارية ودولية.

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بث مباشر ليفربول ومونتيري كورة لايف، يلا شوت ليفربول الآن، بي ان سبورت بث مباشر اليوم فيديو بدون تقطيع، في المقابل، يسعى مونتيري الذي تغلب في ربع نهائي مونديال الأندية على السد ممثل البلد المضيف بنتيجة 3-2، إلى أن يكون أول فريق من منطقة الكونكاكاف، يصل إلى نهائي مونديال الأندية، ستكون مباراة مونتيري بمثابة المواجهة الأولى للفريق الإنجليزي أمام منافس مكسيكي، فيما سبق لمونتيري أن لعب مرة واحدة أمام فريق إنجليزي آخر هو تشيلسي، فخسر أمامه 1-3 في نصف نهائي نسخة العام 2012.

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تأكَّد غياب نجم ليفربول، عن مواجهة مونتيري المكسيكي في نصف نهائي مونديال الأندية، اليوم الأربعاء، وقال يورجن كلوب، مدرب الريدز، إن لاعب الوسط جورجينيو فينالدم، سيغيب عن مواجهة مونتيري؛ بسبب معاناته من مشكلة عضلية، وأصيب فينالدم، خلال فوز ليفربول (2-0) على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، لكنه سافر مع بطل أوروبا إلى قطر.