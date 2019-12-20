بوفون يعادل رقم مالديني مدافع ميلان السابق بالدوري الايطالي

استطاع جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، من معادلة الرقم القياسي لباولو مالديني مدافع ميلان السابق، في الدوري الإيطالي، حيث ذكرت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، أن مشاركة بوفون أمام سامبدوريا في لقاء الليلة، ستكون رقم 647 له في الدوري الإيطالي.

حيث كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، عن تشكيلة الفريق التي ستخوض لقاء سامبدوريا مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري الإيطالي، والتي شهدت على تواجد بوفون بالتشكيل الأساسي في ظل إصابة وغياب تشيزني.

يشار أن بوفون قد شارك في 168 مباراة مع بارما و478 مباراة مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي، وبمشاركة اليوم سيصل إلى المباراة رقم 479 مع اليوفي و647 في تاريخ (السيريا آ)، واختتمت الصحيفة بأن بذلك سيعادل بوفونرقم مالديني الذي حمل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في الدوري الإيطالي برصيد 647، واختتمت بأنه سيكون أمام بوفون الفرصة لحمل الرقم القياسي بالمباريات المقبلة.