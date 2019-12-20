أنشيلوتي يوافق مبدئيا على قيادة ايفرتون الانجليزي

أعلنت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، عن الموافقة المبدئية للمدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، بتدريب نادي إيفرتون الإنجليزي، عقد عقد عدة مفاوضات اليوم مع ممثلي النادي، والذي كان قد وصل إلى منطقة الميرساسيد في شمال غرب إنجلترا من أجل عقد محادثات مع مسئولي نادي إيفرتون، تمهيدًا لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

ولذا كشفت “سكاي سبورتس” الإنجليزية عن أن الإيطالي أنشيلوتي والمقال مؤخرًا من تدريب فريق نابولي، قد توصل لاتفاق مع مسئولي التوفيز من أجل قيادة الفريق خلال الفترة القادمة، موضحة ان إيفرتون قد دخل معه محادثات عقب رحيله عن صفوف نابولي في الفترة الأخيرة، بالوقت الذي استغنى فيه هو الأخر عن مدربه البرتغالي ماركو سيلفا.