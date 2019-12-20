مانشستر سيتي الإنجليزي يستعيد خدمات أجويرو

شارك اليوم المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، في تدريبات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد غيابه عن الفريق منذ 23 نوفمبر الماضي، وتحديدًا منذ الإصابة التي تعرض لها أمام تشيلسي، وذلك استعدادا لمواجهتي أكسفورد بكأس الرابطة، وليستر سيتي في الدوري، حيث أعلن مانشستر سيتي عن عودة أجويرو من جديد لتدريبات الفريق الجماعية، ولكن لم يكشف بعد عن موعد عودته للمباريات.

ويذكر أن مانشستر سيتي يستعد لمباراة من العيار الثقيل ضد منافسه الأقرب ليستر سيتي في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، من أجل تقليص الفارق والصعود إلى المركز الثاني والاقتراب أكثر من ليفربول، حيث يتواجد ليستر سيتي بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.