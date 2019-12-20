احمد حجازي خارج تشكيل وست بروميتش ألبيون ضد برمنجهام

كشف المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون، سلافن بيليتش، عن التشكيل الذي سيدخل به لمباراة برمنجهام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (شامبيونشيب)، والتي من المقرر اقامتها على ملعب سانت أندرو في مدينة “برمنجهام” الإنجليزية بقيادة الحكم “دارين إنجلاند”، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.

وقد جاء تشكيل وست بروميتش كالتالي:

جونستون، فيرجسون، بارتلي، أجايي،تاونسيند، ديانجانا، ليفرمور، فيليبس، ساويراس، بيريرا، كانو.

وقد شهدت قائمة وست بروميتش على تواجد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر على مقاعد البدلاء،فقد تم الاستمرار على الاعتماد على الثنائي الدفاعي: كايل بارتلي وسامي أجايي.

الجدير بالذكر أن وست بروميتش يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة، فيما يحتل منافسه برمنجهام المركز الـ15 برصيد 28 نقطة حتى الآن.