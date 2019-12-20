دقائق على إجراء قرعة دور ال16 لدوري أبطال أوروبا 2019-2020 / و القنوات التي تبث وقائع القرعة هل سيتواجه الليفر مع الريال

متواجدون معكم اليوم أعزائي المهتمين بالأخبار الرياضية، لنوضح لكم أهم التفاصيل الخاصة بقرعة دور ال16 من دوري أبطال أوروبا نسخة 2019-2020، حيث تأخذ نصيب كبير من محركات البحث للتعرف على موعد إجراء القرعة و طريقة تنظيم القرعة بين الفرق المؤهلة للدور ال16، والتعرف على القنوات التي لها حق بث وقائع القرعة على الهواء مباشرةً، بالإضافة لبيان بأسماء الفرق المؤهلة لهذا الدور حسب الفريق أول المجموعة والفريق الوصيف.

ولا ننسي توضيح موعد مباريات الذهاب والعودة لمتابعينا الاعزاء ضمن التفاصيل التي بحثنا عنها لنضعها بين أيديكم، و تعتبر هذه القرعة من أهم الأحداث الرياضية العالمية التي تتجه إليها أنظار عشاق كرة القدم بمختلف بلدان العالم، حيث تضم العديد من الفرق المختلفة من عدد بدول العالم على مستوي عالي من المهارة ولها جمهور عريض بمختلف الأعمار.

توقعات لأهم المواجهات قبل إعلان نتيجة القرعة

من أقوي المواجهات المتوقعه هو تقابل فريق ليفربول الإنجليزي مع فريق ريال مدريد الإسباني، ليأخذ بالثأر فريق ليفربول من الريال لفوزه عليه في نسخة 2018 في النهائي.

يلي أقوي المواجهات هو تقابل فريق برشلونة وفريق تشيلسي، وما ينتج من هذه المواجهة من نتيجة.

وفي المركز الثالث لأقوي المنافسات المتوقعة هو تقابل يوفنتوس مع توتنهام.

ودقائق قليلة تفصلنا عن النتائج المؤكدة لقرعة دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، وسنوافيكم بالنتائج فور إعلانها.

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موعد إجراء قرعة ال16 لدوري أبطال أوروبا 2019-2020

يحتل موعد قرعة ال16 لدوري أبطال أوروبا مكانة عالية بالبحث بين محبي الرياضة، حيث تم تحديد موعدها على أن يكون اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 1.00 ظهراً بتوقيت القاهرة، الساعة 2.00 بعد الظهر بتوقيت السعودية، هذا وتتم مراسم القرعة بمدينة نيون السويسرية “مقر الاتحاد الأوروبي”.

وما هي سوي ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الحدث الاهم للأوساط الرياضية العالمية، حيث تتجه أنظار الملايين من عشاق مباريات كرة القدم نحو متابعة قرعة دور ال16 بدوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن ينتج عنها مواجهات نارية بين عمالقة الفرق المشاركة بدور ال16.

القنوات الناقلة لمراسم قرعة دور ال16 بدوري أبطال أوروبا 2019-2020

تنقل مراسم قرعة دور ال16 لدوري أبطال أوروبا 2019-2020 على قناة “بي إن سبورت الاخبارية”، حيث تقوم القناة بنقل أهم الفاعليات والمراسم الحصرية الدولية الرياضية.

بيان الاندية المؤهلة لدور ال16 حسب المجموعة

رقم المجموعة أول المجموعة ثاني المجموعة الأولي باريس سان جيرمان ريال مدريد الثانية بايرن ميونيخ توتنهام الثالثة مانشيستر سيتي أتالانتا الرابعة يوفنتوس أتلتيكو مدريد الخامسة ليفربول نابولي السادسة برشلونة بوروسيا دورتموند السابعة لابيزيج ليون الثامنة فالنسيا تشيلسي

موعد مباريات الذهاب والعودة لدور ال16

مباريات الذهاب مباريات العودة أيام 18-19-25-26 فبراير 2020 أيام 10-11-17-18 مارس 2020

نظام لقاء الفرق بدور ال16