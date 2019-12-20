الهلال السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على الترجي

تنطلق اليوم مباريات كأس العالم للأندية 2019 في قطر على ملعب جاسم بن حمد حيث يلتقي الهلال السعودي ALHILAL بطل آسيا مع الترجي التونسي EST بطل دوري أبطال إفريقيا 2019 في مباراة عربية خالصة تجمع بين الكبيرين، ويسعى كل فريق لإثبات حضوره في البطولة ويحاول الحصول على ميدالية على الأقل، وتضمن الأندية العربية فريقاً في نصف النهائي.

موعد مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي

تنطلق مباراة الترجي والهلال ALHILAL VS EST NOW اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة مساءً بتوقيت تونس على استاد جاسم بن حمد في لقاء يحمل نكهة عربية خالصة من العراقة والتاريخ بين الكبيرين،

ويتولى التعليق على المباراة كل من حفيظ دراجي على قنوات بي إن سبورت 1 Bein Sport hd، وخالد الحدي على قناة الكأس، ومن المتوقع أن نشهد مباراة كبيرة بين الفريقين من أجل حصد بطاقة التأهل.

تاريخ مواجهات الترجي والهلال

التقى الهلال السعودي مع الترجي التونسي في خمس مباريات؛ حيث تمكن الترجي من تحقيق الفوز في مباراتين، بينما فاز الهلال في مباراة واحدة وخيم التعادل على مباراتين، ويسعى الزعيم للفوز على الترجي التونسي في مباراة الليلة من أجل الصعود للدور نصف النهائي وسط آمال جماهيره ومتابعيه، كما يسعى الترجي للفوز في المباراة من أجل فك عقدة المباراة الأولى في كأس العالم للأندية.

تشكيلة الهلال اليوم أمام الترجي

يلعب الهلال السعودي اليوم بعد قليل في كأس العالم للأندية بالقوة الضاربة حيث جاءت تشكيلة الهلال كما يلى:

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عبد الله المعيوف.

البريك – البليهي – الشهراني- هيون سو.

كوبلار- كنو – الدوسري.

كارلوس إدواردو- عمر خربين كابيلو.

الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تمكن الهلال السعودي من الفوز بالمباراة أمام الترجي التونسي في المباراة التي جمعت بينهما في مونديال كأس العالم للأندية 2019 في قطر، ليصعد الهلال السعودي لنصف النهائي، ويصبح الهلال رسمياً بين الأربعة الكبار.