بيراميدز يدرس إقالة ديسابر بعد الخسارة أمام الجونة

تعرض نادي بيراميدز لهزمية غير متوقعة فى الدورى أمام الجونة بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ولذا يدرس حاليا مسئولو النادي إقالة الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى للفريق بعد الخسارة الثانية للفريق بالدوري المصري.

وبهذه الخسارة يواصل بيراميدز نزيف النقاط فى الدورى بعد الخسارة فى المباراة الماضية من الزمالك بهدفين دون مقابل، كما أكد مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن الإدارة قد اشترطت على المدير الفني ديسابر تحقيق الفوز فى الثلاث مواجهات المقبلة بعد الخسارة من الزمالك، حتي يتثني له الاستمرار في قيادة الفريق، ولم يستطع الفرنسى من تنفيذ الشرط حيث خسر فى لقاء اليوم من الجونة.

كما أكد المصدر ان أن إدارة بيراميدز مُستاءة من نتائج الفريق بمسابقة الدورى، كما انها ستحسم أمر ديسابر خلال الساعات القليلة القادمة.