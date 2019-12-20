رامي ربيعة يخضع للفحص الطبي اليوم لتحديد موقفه من مواجهة الإسماعيلي

يجري النادي الأهلي الفحص الطبي للاعب رامي ربيعة اليوم الأربعاء قبل مران الفريق للتعرف على موقف اللاعب من المشاركة في تدريبات الفريق ومواجهة الإسماعيلي، التي يخوضها الفريقان غدا الخميس الموافق 19 ديسمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ملعب المكس بالإسكندرية.

وكان ربيعة قد عاني من حالة من الإجهاد أمس الثلاثاء منعته من المشاركة في مران الفريق صباح أمس الذي أقيم على ملعب التتش بالحزيرة، على أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية قبل مران الفريق اليوم، لتحديد مصيره من المشاركة والاطمئنان على حالته الصحية قبل لقاء الدراويش.

وتقام مباراة الأهلي والدراويش غدا الخميس ويستضيفها ستاد المكس بالإسكندرية في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.