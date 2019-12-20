بيراميدز يُنهي التعاقد مع ديسابر رسميا

صرح نادي بيراميدز عن انه تم إنهاء التعاقد مع مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، وذلك عقب اجتماع بين الإدارة وبين المدرب، جاء ذلك بحسب ما أعلنه المركز المركز الإعلامي بنادي بيراميدز.

حيث أعلن أن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي في النادي قد عقد جلسة مع المدير الفني من أجل مناقشة موقف الفريق لاسيما بعد الخسارة أمام الزمالك والجونة، ويشار أن فريق بيراميدز قد أعلن عن أنه تم التعاقد مع ديسابر يوليو الماضي، بعد أن أنهى عقده مع المنتخب الأوغندي بالتراضي.

كما أوضح المركز الإعلامي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره هاني سعيد المدير الرياضي، على أنه تم إنهاء التعاقد بالتراضي وتوجيه الشكر للمدير الفني.