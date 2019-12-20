اتحاد الكرة يعلن عن لجنة التحكيم لمباراة الزمالك وسموحة

أعلنت لجنة الحكام برئاسة كابتن جمال الغندور، عن انه تم منح محمد الحنفي إدارة مباراة الزمالك وسموحة بالمواجهة المقرر اقامتها غدًا الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

جاء ذلك بالصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”حيث تقرر أن يدير لقاء الزمالك وسموحة الحنفي ويعاونه كل من أحمد حسام طه ومحمود رضا، ؤيكون الحكم الرابع باللقاء هو محمد سيد بكر.

يشار أن الزمالك يأتي بالمركز الرابع برصيد 13 نقطة، حيث كان الأبيض قد خسر المباراة الماضية أمام طلائع الجيش (3-2)، بينما استطاع سموحة الفوز على أسوان بهدف دونرد ويأتي بالمركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري.