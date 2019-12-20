موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم الجمعة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يشهد ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، وقائع المباراة الهامة التي ستجمع بين نادي الزمالك ونادي سموحة في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي مباراة هامة التي ينتظرها الكثيرون من عشاق كرة القدم داخل مصر وخارجها حيث المتعة والإثارة المنتظرين في أحداث المباراة الهامة، تأتي هذه المباراة عقب مباراة الأهلي والإسماعيلي بالأمس والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة الحكم لتعلن بدء المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، ويتم نقل المباراة بصورة مجانية، عبر شاشة القناتين المفتوحتين “On Sport”، و تايم سبورت.

الزمالك وسموحة قبل بدء المباراة

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الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، يدخل مباراة اليوم محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حصل عليهم من 7 مبارايات سابقة، نجح في تحقيق الفوز في 4 منهم وتعادل في مباراة وحيدة وهُزم في مبارتين، وسجل 10 أهداف واستقبل 7 أهداف أخرى.

بينما يدخل نادي سموحة مباراة اليوم، بقيادة مدربه حسام حسن، وهو في المركز الخامس بنفس عدد النقاط 13 نقطة، حصل عليهم من 8 مباريات، نجح في تحقيق الفوز في 3 منهم وتعادل في 4 لقاءات وهُزم في مباراة وحيدة، وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

حفز كارتريون لاعبي الزمالك قبل لقاء سموحة، من أجل غلق ملف مباراة طلائع الجيش نهائياً، والنظر إلى ما بعدها من مباريات والتي لن يتم فيها السماح بأي تهاون، حيث ستكون جميع المباريات المقبلة بمثابة مباريات كؤوس، فلا مجال سوى للفوز من أجل العودة للمنافسة على اللقب المحلي، خاصةً مع اتساع الفارق في النقاط مع النادي الأهلي المتصدر، وهو ما يتطلب عدم التفريط في أي نقطة وانتظار تعثر الفرق الأخرى من أجل الصعود وصولاً للتصدر.

في الوقت نفسه، يبحث نادي سموحه مع مدربه حسام حسن، فرصة اقتناص الثلاث نقاط من مباراة الزمالك، من أجل استمرار المنافسة في الوصول للمربع الذهبي، حيث حفز المدير الفني لاعبي الفريق السكندري مستغليين هزيمة الزمالك أمام طلائع الجيش، إذ تتمركز قوى سموحة في مهاجمه حسام حسن الذي سجل 3 أهداف في الموسم الحالي، إلى جانب ناصر ماهر الذي كان له السبب في فوز الفريق على أسوان بهدف دون رد.