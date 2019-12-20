أوكوي يعود إلى قائمة الاتحاد السكندري قبل لقاء أف سي مصر

يستعيد نادي الاتحاد السكندري خدمات مهاجمه الأوغندي إيمانويل أوكوي قبل لقاء أف سي مصر المقرر له يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الأسبوع التاسع ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد الإسكندرية.

وجاء ذلك بعد إصابة اللاعب الأوغندي بشد في العضلة الخلفية، أدت إلى غياب اللاعب عن لقاء مصر المقاصة الماضي.

ويقع فريق الاتحاد السكندري بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات حقق الفوز في 5 منها وتعادل في مباراتين وتلقي الهزيمة في لقاء وحيد، وكان قد فاز على فريق مصر المقاصة بالجولة الماضية بثلاثية مقابل هدفين لنظيره.