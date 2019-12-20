الأهلي يفحص عمرو السولية قبل مران اليوم

يجري النادي الأهلي فحص طبي على اللاعب عمرو السولية قبل مران اليوم الأربعاء الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك لتحديد مصير اللاعب من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية ومباراة الإسماعيلي القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان السولية قد غاب عن مران الفريق صباح أمس الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة نظرا لشكواه من نزلة برد شديدة عاقت بينه وبين تدريبات الفريق أمس.

ومن المفترض أن يخضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية قبل مران الفريق اليوم الأربعاء، للتعرف على موقف اللاعب من المشاركة في مواجهة الدراويش المقرر لها الخميس ضمن منافسات الأسبوع التاسع ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب المكس بمدينة الإسكندرية.