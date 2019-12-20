موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز، التي يستضيفها ستاد المكس بمدينة الإسكندرية.

ويقع النادي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 18 نقطة، بعد أن خاض 6 مباريات حقق الفوز في جميعها، بينما يقع الدراويش في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعد أن خاض 8 مباريات حقق الفوز في 4 منها وتعادل في لقاء وحيد وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات أخري.

وتقام مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام السابعة والنصف من مساء غدا الخميس الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.