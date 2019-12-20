الأهلي يوافق على إعارة عمار حمدي

كشف النادي الأهلي مؤكدا موافقة المدير الفني للفريق “السويسري رينيه فايلر” على رحيل اللاعب عمار حمدي عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل المقرر له في يناير المقبل.

وجاء ذلك نظرا لعدم مشاركة اللاعب في صفوف الفريق وتلقي الفريق العديد من العروض المحلية للاستغناء عن خدمات اللاعب لأحد الأندية المحلية مثل انبي، الاتحاد السكندري وسموحة، الأمر الذي رحب به المدير الفني للمارد الأحمر؛ حيث يري أن إعارة اللاعب لمدة ستة أشهر تصب في مصلحة اللاعب وتجهيزه للعودة نهاية الموسم والمشاركة بين صفوف المارد الأحمر، خاصة وأن اللاعب يرغب في الإعارة إلى صفوف الاتحاد السكندري بعد التألق في صفوفه سابقا قبل العودة إلى صفوف الأهلي من جديد بداية الموسم الجاري.