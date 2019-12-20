رمضان صبحي يخضع للفحوصات والأشعة لتحديد مدي إصابته

كشف النادي الأهلي عن خضوع اللاعب رمضان صبحي لإجراء بعض الفحوصات والأشعة بأحد المراكز الطبية القريبة من مقر النادي، وذلك للتعرف على حجم إصابة اللاعب التي تعرض لها اليوم الثلاثاء في مران الفريق، والتي ربما تمنع اللاعب من المشاركة في مواجهة الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان اللاعب قد اشتكى خلال مران الفريق اليوم من آلام في العضلة الخلفية تسببت في عدم استكمال اللاعب للمران والمغادرة مع طبيب الفريق “خالد محمود” والتوجه إلى أحد المراكز الطبية القريبة.

ومن المقرر أن تحدد تلك الأشعة موقف اللاعب من المشاركة في تدريبات الفريق المقبلة وتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها وفترة الغياب، خاصة وأن الفحوصات الأولية التي خضع لها تشير إلى غياب اللاعب فترة تصل إلى 10 أيام ولا تقل عن أسبوع.