كارتيرون يطالب التعاقد مع مدافع سوبر في يناير

طالب المدير الفني لنادي الزمالك “كارتيرون” بضم مدافع سوبر جديد خلال الميركاتو الشتوي المقبل المقرر له في شهر يناير القادم؛ حيث يعاني الفريق من النقص العددي في منطقة الدفاع في ظل عدم اقتناع الفرنسي بالمستوي الفني للعديد من لاعبي الفريق.

وفي ظل رحيل اللاعب حمدي النقاز والمطالب المتعددة لفسخ التعاقد، لا يمتلك الفريق إلا اللاعب حازم إمام في مركز الظهير الأيمن، بالإضافة إلى عدم اقتناع الفرنسي بمستوي محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر.

كما يرغب الفرنسي بالتعاقد مع حارس مرمي سوبر في ظل الأخطاء المتعددة التي ارتكبها محمد عواد خلال الفترة الماصية وقلة الخبرة لدي محمد صبحي وعدم اقتناع الفرنسي بالمستوي الفني لمحمد أبو جبل، وبالرغم من ذلك إلا أن مجلس إدارة النادي يري أن الفريق ليس بحاجة إلى التعاقد مع حارس مرمي جديد في ظل وجود محمود عبد الرحيم جنش الذي من المقرر قيده ضمن قائمة الفريق خلال الميركاتو الشتوي.