اخبار الرياضه

اليوم انطلاق معسكر منتخب المصارعة بالمركز الأولمبى بالمعادى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق معسكر منتخب المصارعة بالمركز الأولمبى بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم معسكر منتخب المصارعة ، والذى يقام  بالمركز الأوليمبى بالمعادى، فى إطار الاستعداد للبطولات المقبلة من أجل تجهيز اللاعبين بالمستوى الفنى اللائق، الذى يجعلهم قادرين على المنافسة على البطولات وتحقيق ميداليات جديدة لمصر .

ويشارك المصارعة فى بطولتى الجائزة الكبرى بإيطاليا للمنتخبات النسائية والرومانية وفيما يخص منتخب الحرة سيشارك فى البطولة الدولية بفرنسا.

 

ويشارك أيضا كرم جابر لاعب المنتخب ، و الذى تأتى مشاركته للتدريب وحسم موقفه من العودة و المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 ، من عدمه .

Advertisements

 

ومن المقرر أن يستمر المعسكر بالمركز الأوليمبى لحين انطلاق البطولتين، حيث تقام الجائزة الكبرى فى الفترة من 15 إلى 18 يناير ، بينما بطولة فرنسا فى الفترة من 17 إلى 19 من نفس الشهر.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم انطلاق معسكر منتخب المصارعة بالمركز الأولمبى بالمعادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا