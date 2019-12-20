شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن موعد انطلاق الـvar بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة من أجل الكشف عن تفاصيل تطبيق تقنية حكم الـvar .

كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، وليد العطار المدير التنفيذى بتولي ملف حكم الفيديو الـvar من أجل إنهائه خلال الفترة المقبلة .

كان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أكد أنه سيتم الإنتهاء من ملف حكم الـvar خلال الفترة القليلة المقبلة ، ومحاولات لتواجده فى الدوري الممتاز قبل نهاية الدور الأول.

كما قرر مجلس الجبلاية تولي وليد العطار ملف المتحدث الرسمي فى ملف الـvar بعد دخوله فى مخاطبات مع الاتحاد الدولي –فيفا- و الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الماضية للوصول إلى تطبيق الـvar بأفضل شكل كما هو الحال فى الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.