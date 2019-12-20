مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 / 12 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 20 / 12 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز، إذ تقام مباراة أسوان والانتاج الحربى على ستاد أسوان الرياضى ومباراة حرس الحدود والمقاولون العرب على ستاد المكس بالاسكندرية ومباراة الاتحاد السكندرى ونادى مصر على ستاد الاسكندرية ومباراة مصر المقاصة ونادى طنطا على ستاد السلام ومباراة الزمالك وسموحة على ستاد القاهرة الدولى

موعد مباراة أسوان والإنتاج الحربى

تقام مباراة أسوان والانتاج الحربى فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد أسوان الرياضى فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد بينما فاز الانتاج الحربى على طنطا بهدف دون رد فى إطار الجولة الأخيرة للمسابقة .

ويقبع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مواجهات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى مباراتين وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 9 أهداف .

موعد مباراة حرس الحدود والمقاولون العرب

تقام مباراة حرس الحدود والمقاولون العرب فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد المكس بالاسكندرية فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث خسر الفريق الساحلى من الاهلى بهدف دون رد بينما خسر ذئاب الجبل من وادى دجلة بنفس النتيجة .

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه مثلهم فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 6 اهداف .

موعد مباراة الاتحاد السكندرى ونادى مصر

تقام مباراة الاتحاد السكندرى ونادى مصر فى تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الاسكندرية فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المثير على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية بينما خسر نادى مصر من الاسماعيلى بهدف دون رد .

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى مباراتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 4 اهداف بينما يحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 7 أهداف.

موعد مباراة مصر المقاصة ونادى طنطا

تقام مباراة مصر المقاصة ونادى طنطا فى تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد السلام فى مواجهة الجريحين يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث خسر الفريق الفيومى من زعيم الثغر بثلاثية مقابل هدفين فيما خسر أبناء السيد البدوى من الإنتاج الحربى بهدف دون رد .

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ويحتل المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً فيما يحتل نادى طنطا المركز الحادى عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 5 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 6 اهداف.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

تقام مباراة الزمالك وسموحة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى مواجهة يدخلها الفارس الأبيض بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما فاز الفريق السكندرى على أسوان بهدف دون رد

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 اهداف وسكنت شباكه 7 اهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.