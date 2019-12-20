شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم الجمعة 20 / 12 / 2019 والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون نظيره سموحة بقيادة حسام حسن، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة فى السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على أن يتم نقل اللقاء عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت.

Advertisements

موقف الزمالك وسموحة قبل المباراة

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على تحفيز لاعبيه قبل المباراة، بعدما عقد جلسة مع اللاعبين بالفريق فى الساعات الماضية لتحفيزهم والشد من أزرهم، وذلك لغلق ملف مباراة طلائع الجيش بشكل نهائى والتركيز فقط على مواجهة سموحة الليلة، بعدما أوضح لهم أنه لن يسمح بأى تهاون فى أى مباراة مقبلة، مؤكدًا لهم أن جميع المباريات القادمة سيتعامل معها بمثابة مباريات الكؤوس ولا مجال خلالها سوى تحقيق الانتصارات لمصالحة الجماهير والعودة للمنافسة على اللقب المحلى، خاصة فى ظل اتساع فارق النقاط على الصدارة وهو ما يتطلب من لاعبى الأبيض عدم التفريط فى أى نقطة وحصد كل الانتصارات فى مواجهاتهم وانتظار تعثر الفرق الأخرى خاصة الأهلى متصدر جدول ترتيب البطولة.

فى المقابل، يبحث حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، لاقتناص الثلاثة نقاط أمام الزمالك، لمواصلة المنافسة على المربع الذهبى فى الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث حرص المدير الفنى للفريق السكندرى على تحفيز لاعبيه لتحقيق المفاجأة واستغلال الهزيمة الأخيرة التى تعرض لها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمام طلائع الجيش، للفوز باللقاء، واستغلال نقاط الضعف لدى الفريق الأبيض، لاقتناص الثلاثة نقاط، ويضع حسام حسن الكثير من الآمال على عناصر القوة بفريقه وعلى رأسهم مهاجم الفريق السكندرى حسام حسن، الذى تألق مع الفريق منذ بداية الموسم الجارى، ونجح فى تسجيل 3 أهداف خلال مشاركته فى 5 مباريات حتى الآن بالإضافة إلى ناصر ماهر الذى نجح فى قيادة الفريق السكندرى مؤخراً للفوز على أسوان بهدف نظيف.