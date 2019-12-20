شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: "الأهلى بيضم لاعيبة فرز أول و الزمالك بيجيب درجة ثالثة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الواحد السيد حارس مرمى فريق الزمالك السابق أن بطولة الدورى المصرى لم تحسم لفريق الأهلى و لكنه أفضل المرشحين لحصد اللقب هذا الموسم بعد الأداء الجيد فى المباريات .

أوضح عبد الواحد السيد خلال تصريحات إعلامية،" الأهلي كان بيلم كل اللاعيبة في مصر وإحنا كان بيجيلنا فرز تاني وثالث.. كان في لاعيبة بتدخل أوضة اللبس معرفعهمش يقعدوا شوية ويمشوا " .

وأشار حارس الزمالك السابق أن محمود عبد الرازق " شيكابالا " يمتلك صفات القائد ويستحق قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.