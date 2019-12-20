شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: تطبيق تقنية الـ" VAR" ستصدر مشاكل تحكيمية أكثر من الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى أن تطبيق تقنية الفار فى بطولة الدورى المصرى الحالى سوف يصدر مشاكل أكثر من المشاكل الحالية فى التحكيم .

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أنه لابد من تطبيق تقنية الفار على أسس سليمة و تعليم الحكام على كيفية أستخدامه لحل مشاكل الكثير من الازمات التحكمية .

وأشار عدلى القيعى أن مواجهة الاهلى المقبلة أمام الاتحاد السكندرى صعبة للغاية بسبب أمتلاكهم أقوى خطين دفاع فى بطولة الدورى المصرى و المنافسة على تصدر جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز ولاعبى الفريق السكندرى يظهرون بشكل جيد خلال الفترة الماضية .