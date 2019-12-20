شكرا لقرائتكم خبر عن محمود السيد رئيسا لبعثة المصارعة فى بطولة فرنسا الدولية للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار اختيار محمود السيد عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسا لبعثة المنتخب فى بطولة فرنسا الدولية ، و التى تقام فى الفترة من 17 إلى 19 يناير المقبل.

ويشارك فى البطولة منتخب الحرة ، على أن يشارك منتخب الرومانية و النسائية بمنافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام فى نفس الشهر .

ومن المقرر أن تدخل المنتخبات معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبى بدءا من اليوم الجمعة، استعدادا للبطولة، ويضم المعسكر اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية السابقة، على أن يتم اختيار قوام المنتخب من بينهم.