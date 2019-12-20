شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ينجح في ضم المحترف الأمريكي مارفيل هاريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى التعاقد مع اللاعب العملاق الأمريكي مارفيل هاريس 196 سم و الذى سبق له تمثيل أندية بيروت اللبناني و المتحد اللبناني و الشارقة الاماراتى و ليمبورج البلجيكي .

حيث فوض مجلس إدارة النادي حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس بإنهاء المفاوضات مع اللاعب و توقيعه على عقده الجديد مع زعيم الثغر و الذي يمتد لموسم حتى نهاية الموسم الجاري عقب إشادة أحمد مرعى المدير الفني للفريق بالقدرات الكبيرة و المميزة للاعب ، حيث يُجيد "هاريس " اللعب بمركزي 2 و 3 و يبلغ من العمر 26 عام ، و يصل اللاعب صباح الجمعة للإنضمام رسمياً لصفوف زعيم الثغر .

و سبق لإدارة النادي أن و وافقت على طلب إنهاء تعاقد المحترف الأمريكي مايكل ديكسون و الذي تعاقد مع زعيم الثغر مطلع هذا الموسم حيث أبلغ اللاعب إدارة النادى برغبته في إنهاء التعاقد من جانبه لظروف عائلية خاصة ، و وافقت إدارة النادي على رحيل اللاعب عقب سداده جميع المستحقات المالية المترتبة على إنهاء التعاقد من جانبه .

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