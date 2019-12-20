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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ينجح في ضم المحترف الأمريكي مارفيل هاريس والان مع تفاصيل الخبر
حيث فوض مجلس إدارة النادي حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس بإنهاء المفاوضات مع اللاعب و توقيعه على عقده الجديد مع زعيم الثغر و الذي يمتد لموسم حتى نهاية الموسم الجاري عقب إشادة أحمد مرعى المدير الفني للفريق بالقدرات الكبيرة و المميزة للاعب ، حيث يُجيد "هاريس " اللعب بمركزي 2 و 3 و يبلغ من العمر 26 عام ، و يصل اللاعب صباح الجمعة للإنضمام رسمياً لصفوف زعيم الثغر .
و سبق لإدارة النادي أن و وافقت على طلب إنهاء تعاقد المحترف الأمريكي مايكل ديكسون و الذي تعاقد مع زعيم الثغر مطلع هذا الموسم حيث أبلغ اللاعب إدارة النادى برغبته في إنهاء التعاقد من جانبه لظروف عائلية خاصة ، و وافقت إدارة النادي على رحيل اللاعب عقب سداده جميع المستحقات المالية المترتبة على إنهاء التعاقد من جانبه .
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