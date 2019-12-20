اخبار الرياضه

الاتحاد السكندري ينجح في ضم المحترف الأمريكي مارفيل هاريس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ينجح في ضم المحترف الأمريكي مارفيل هاريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة  محمد مصيلحى التعاقد مع اللاعب العملاق الأمريكي مارفيل هاريس 196 سم و الذى سبق له تمثيل أندية بيروت اللبناني و المتحد اللبناني و الشارقة الاماراتى و  ليمبورج البلجيكي . 

 

حيث فوض مجلس إدارة النادي حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس بإنهاء المفاوضات مع اللاعب و توقيعه على عقده الجديد مع زعيم الثغر و الذي يمتد لموسم حتى نهاية الموسم الجاري عقب إشادة أحمد مرعى المدير الفني للفريق بالقدرات الكبيرة و المميزة للاعب ، حيث يُجيد  "هاريس " اللعب بمركزي 2 و 3 و يبلغ من العمر 26 عام ، و يصل اللاعب صباح الجمعة للإنضمام رسمياً لصفوف زعيم الثغر . 

 

و سبق لإدارة النادي أن و وافقت على طلب إنهاء تعاقد المحترف الأمريكي مايكل ديكسون و الذي تعاقد مع زعيم الثغر مطلع هذا الموسم حيث أبلغ اللاعب إدارة النادى برغبته في إنهاء التعاقد من جانبه لظروف عائلية خاصة ، و وافقت إدارة النادي على رحيل اللاعب عقب سداده جميع المستحقات المالية المترتبة على إنهاء التعاقد من جانبه  .

Advertisements

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري ينجح في ضم المحترف الأمريكي مارفيل هاريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا