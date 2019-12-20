شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: الدورى لم يفرز عناصر جديدة.. وهذا اللاعب يقترب من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر أنه لا يوجد عناصر حتى الان تضيف الى الفراعنة خلال المرحلة القادمة و أن بطولة الدورى الممتاز لم تفرز لاعبين مميزين .
وأوضح حسام البدرى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " أن محمد فاروق مهاجم فريق بيراميدز بقترب من التواجد في معسكر منتخب مصر القادم عقب الاداء الجيد الذى ظهر عليه مع فريق فى البطولات المحلية والأفريقية .
وأشار حسام البدرى أنه حدد تواجد 4 لاعبين فى كل مركز و يتواجد حالة من القلق فى جميع المراكز ومحمد كهربا لاعب جيد و لكن ينقصة عودة اللياقة البدنية لاستعادة مستواه بشكل طبيعى .
وتابع المدير الفنى لمنتخب مصر انه يقوم ببناء جيل جديد للفراعنة قادر على المنافسة فى البطولات الافريقية و القارية ويطالب بحضور الجمهور لحثهم على الروح الذى أتفق معهم أنه غايب عن اللاعبين منذ فترة .
كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدرى: الدورى لم يفرز عناصر جديدة.. وهذا اللاعب يقترب من المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.