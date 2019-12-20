شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: الدورى لم يفرز عناصر جديدة.. وهذا اللاعب يقترب من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر أنه لا يوجد عناصر حتى الان تضيف الى الفراعنة خلال المرحلة القادمة و أن بطولة الدورى الممتاز لم تفرز لاعبين مميزين .

وأوضح حسام البدرى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " أن محمد فاروق مهاجم فريق بيراميدز بقترب من التواجد في معسكر منتخب مصر القادم عقب الاداء الجيد الذى ظهر عليه مع فريق فى البطولات المحلية والأفريقية .

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وأشار حسام البدرى أنه حدد تواجد 4 لاعبين فى كل مركز و يتواجد حالة من القلق فى جميع المراكز ومحمد كهربا لاعب جيد و لكن ينقصة عودة اللياقة البدنية لاستعادة مستواه بشكل طبيعى .

وتابع المدير الفنى لمنتخب مصر انه يقوم ببناء جيل جديد للفراعنة قادر على المنافسة فى البطولات الافريقية و القارية ويطالب بحضور الجمهور لحثهم على الروح الذى أتفق معهم أنه غايب عن اللاعبين منذ فترة .