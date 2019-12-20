شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة: لم نطلب حكام أجانب لمباراة الزمالك.. ونطالب فقط بالعدالة وتكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر
وقال رئيس سموحه، "نطالب فقط بالعدالة التحكيمية والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص، ونثق فى حكامنا ولا نشكك فى ضمائرهم، ونرفض بشدة الاعتراض على التحكيم، ولكن من حقنا أن نطالب بالعدالة والمساواة حتى تتساوى الحقوق والواجبات بين الجميع، لقد عانينا كثيرا وتأثرنا بالسلب من الأخطاء التحكيمية والقرارات العكسية، ونتمنى أن تخرج مباراة الزمالك بشكل يليق بالناديين الكبيرين" .
يواجه الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك نظيره سموحة اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز والتي تقام على استاد القاهرة.
ويحمل التاريخ 17 مباراة سابقة بين الفريقين، بواقع 10 انتصارات للزمالك مقابل 3 انتصارات لسموحة والتعادل في 4 مناسبات
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